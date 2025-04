Les 10 propositions du MEDS pour l’emploi

Partager Facebook

Lors de la 4e édition de la Conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité, le MEDS a avancé 10 idées pour contribuer à la création d’emplois massifs.

1 – Améliorer le dispositif actuel de financement et d’accompagnement des PME et PMI : Il s’agira pour l’Etat de rendre le dispositif plus accessible aux acteurs économiques et de doter les structures concernées de moyens plus importants.

2 – Accélérer le processus actuel de structuration des entreprises du secteur informel

3 – Favoriser l’agrément des PME-PMI au nouveau Code des investissements révisé et leur accès à la commande publique : Les PME- PMI à travers les facilités obtenues au code des investissements et à la commande publique amélioreront sensiblement leurs activités.

4 – Développer la diplomatie économique : à travers l’influence du Sénégal à l’international, les PME-PMI auront plus d’accès sur le marché international.

5 – Accompagner davantage les PME-PMI dans lecadre de la mise enœuvre de la ZLECAF

6 – Accompagner les PME-PMI dans le cadre de la territorialisation de leurs activités , permettant d’enrôler de nombreuses entreprises dans les territoires hors de Dakar.

7 – Accroître les moyens matériels, humains et financiers du 3FPT et de tous les instituts publics dans leurs missions respectives de formation et d’encadrement pour favoriser l’employabilité des jeunes et des séniors.

8 – Favoriser l’implantation massive de petites unités industrielles pour une forte industrialisation du Sénégal et le développement des PMI.

9 – Favoriser l’intégration des petits acteurs du secteur primaire au niveau des organisations du secteur privé pour favoriser la professionnalisation de leurs activités.

10 – Mettre en place un organe national « Etat- Secteur privé » pour assurer la coordination, le suivi et l’évaluation de la « Politique Nationale de l’Emploi ».