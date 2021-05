Les agences humanitaires s’engagent à soutenir le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire

Dans le cadre de la Conférence internationale en ligne qu’organise la Commission de la Cedeao, du 28 avril au 10 mai 2021, pour partager son expérience du stockage de sécurité alimentaire avec ses partenaires et les autres régions du monde, les agences humanitaires se sont engagées à soutenir et à accompagner le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire.

Cette déclaration fait suite aux discussions sur les réserves alimentaires et gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales récurrentes et expansives en Afrique de l’Ouest : acquis, enseignements, défis actuels et perspectives de la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire.

Les agences humanitaires, dans leurs interventions du 29 avril 2021, ont relevé le potentiel de ce système de stockage pour contribuer à l’objectif n°2 « Faim Zéro » des objectifs de développement durable (ODD) et au renforcement de la résilience des populations face à l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Des organisations humanitaires comme le Pam, l’Unicef, Oxfam, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, etc.) ont réaffirmé leur engagement à s’aligner sur la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire de la Cedeao, en accordant la priorité au renforcement de capacités des institutions locales, nationales et régionales de gestion de stocks alimentaires, au partage de connaissances, à la coopération et à la coordination des interventions pour une meilleure synergie d’actions.

Elles ont, par ailleurs, réaffirmé le rôle complémentaire des stocks de sécurité alimentaire dans les politiques globales de développement des chaînes de valeur agro-sylvo-pastorale et halieutique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

A la suite de cette déclaration d’intention des organisations humanitaires, les participants à la Conférence ont échangé, au cours d’un panel animé par Monsieur Alain Sy Traoré, Directeur de l’agriculture et du développement rural de la Cedeao, sur « comment mieux insérer les appuis de la Communauté humanitaire internationale dans le dispositif régional de réponses aux crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales, pour en renforcer les capacités à faire face aux risques ».

L’intensification de cette initiative de la Réserve régionale de sécurité alimentaire est une opportunité de soutenir les chaînes de valeur alimentaires et la croissance inclusive dans la région.

En rappel, l’objectif général de cette Conférence internationale est de construire les bases d’un partenariat multilatéral renouvelé pour renforcer les mécanismes d’alerte, de prévention, d’intervention et d’assistance humanitaire aux populations victimes des crises alimentaires.

Elle s’inscrit dans le cadre de la capitalisation des acquis, après cinq ans de mise en œuvre par la Commission de la Cedeao, de sa stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire avec les appuis politiques du G20, le concours financier de l’Union européenne et les appuis techniques de l’Agence Française de Développement (AFD) et de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), en collaboration avec la Commission de l’Uemoa et le Cilss.