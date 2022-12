les Bienfaits du petit cola

De son nom scientifique Garcinia cola, le petit cola est un fruit produit par le kolatier et principalement cultivé dans les zones tropicales, telles que le Bénin, le Cameroun, la Cote d’ivoire, le Gabon, le Ghana, le Libéria, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et la Gambie, le petit-cola possède de puissantes vertus curatives. Il est utilisé comme élément de base dans la fabrication de nombreux médicaments.

Comme de nombreux fruits et plantes, il est très apprécié pour ses vertus.

La noix du petit-cola est un coupe-faim puissant

Le petit-cola a une propriété coupe faim qui permet de limiter l’appétit. Consommer ce fruit est alors conseillé pour aider à réguler les habitudes alimentaires en évitant de grignoter des aliments dangereux à la fois pour la ligne et la santé.

Un digestif naturel efficace

Le petit-cola facilite la digestion. En cas d’indigestion, de diarrhée ou de ballonnements, il permet de réguler et de soulager le système digestif. Il peut ainsi être pris par anticipation après un repas « douteux ».

Un excellent tonifiant

La consommation modérée du petit-cola maintient éveillé et accroit l’endurance physique grâce à sa richesse en caféine et en théobromine. C’est aussi un puissant stimulant nerveux et physique qui augmente la résistance à la fatigue et permet de rester alerte. La noix de petite-cola a un effet comparable à celui qu’une tasse de café.

Soulage les femmes des maux du bas ventre

La consommation du petit-cola chez les femmes favorise le traitement des maladies telle que:

les kystes d’ovaires

les fibromes : tumeurs bénignes (non cancéreuses) se développant au niveau de l’utérus

la salpingite : trompe bouchées

les règles douloureuses.

C’est un aphrodisiaque naturel reconnu

Plusieurs études scientifiques prouvent que le petit-cola possède des vertus qui stimulent l’appétit sexuel, surtout chez les hommes. Il tonifie la virilité et redonne de la vigueur aux hommes. En effet, la théobromine, qui est une substance ayant pour effet de stimuler le système nerveux central, qu’elle contient lui permet de se classer dans la catégorie des aphrodisiaques naturels.

Sa consommation constitue pour beaucoup une préparation à l’acte sexuel; il n’est pas

6- Soigne les troubles sexuels chez l’homme

Plusieurs médicaments fabriqués à base du petit-cola permettent de traiter des maladies telles que:

L’oligospermie: présence chez l’homme de spermatozoïdes en quantité anormalement faible (moins de 20 000 000 spermatozoïdes par millilitre (ml) de sperme)

l’azoospermie: absence totale de spermatozoïdes dans le sperme de l’homme

la faiblesse sexuelle

l’éjaculation précoce.

La pharmacopée africaine recommande aux hommes de manger de temps en temps une noix de petit-cola ou encore de consommer le mélange de poudre de petit-cola et de gingembre avec du miel.

Un formidable médicament contre les plaies

Les propriétés antiparasites et antimicrobiennes du petit-cola permettent de guérir :

les plaies de ventre

les plaies curables

l’ulcère de burili

les problèmes d’estomac

la fontanelle des nouveaux nés

le zona.

Conseil: Pour soigner le zona et la fontanelle des nouveaux nés, écraser et ajouter du beurre de karité puis faire une application locale.

Idéale pour la bonne haleine

La noix de petit-cola fait partir des aliments qui d’une part soulagent les maladies bucco-dentaires et d’autre part rafraîchissent l’haleine. Vous souhaitez avoir une bonne haleine au quotidien? Vous avez un rendez-vous galant? Le « Garnacia Cola » vous sera plus utile qu’un chewing-gum.

Il est aussi très efficace contre la gueule de bois.

Un bon remède pour des maux et douleurs divers

La consommation régulière des noix de petit-cola permet également de traiter:

les douleurs lombaires

les problèmes de nerfs

les déboîtements

les maladies de sang (drépanocytose, le diabète, etc)

renforcer le système immunitaire

soulager le cancer

soulager l’hypertension artérielle (régule la tension artérielle)

de réguler le taux de sucre.

Un formidable remède contre la sinusite

La consommation fréquente de noix de petit-cola permet de déboucher les narines en favorisant l’écoulement par la gorge de tout ce qui encombre et gène la respiration de celui qui souffre de ce mal.

Pour soulager votre gêne respiratoire et cette vilaine sensation de sable dans la gorge mangez simplement de manière quotidienne, une noix de petit-cola de préférence le matin de sorte à utiliser les bienfaits qu’elle procure au corps pendant la journée.

Conseil: Il est fortement conseillé de consommer régulièrement des noix de petit-cola mais avec MODERATION (pas plus de deux par jour)

Source: agrobenin