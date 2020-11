Les Coiffures de Protection

Les cheveux afro (crépus, naturels, défrisés, frisés) sont plus adaptés à un climat tropical, chaud et humide. Dans les climats tempérés, l’air étant plus sec, les pores du cuir chevelu sont resserrés. Le sébum s’écoule difficilement. Plus épais, il se répartit mal le long des fibres capillaires. Mal protégés, le cuir chevelu et les cheveux sont ultra secs, sensibles à l’électricité statique, difficiles à démêler et plus cassants. A l’approche de l’hiver, ce phénomène est encore plus criant. Dès lors que le froid, le vent, la pluie ou la neige s’en mêlent, les cheveux s’emmêlent ! Ils s’abîment, s’assèchent, se cassent, deviennent plus ternes, sans éclat. C’est le moment idéal pour adopter une coiffure de protection avant l’arrivée des beaux jours.

Qu’est-ce qu’une coiffure de protection ?

C’est une coiffure à adopter ponctuellement sur plusieurs semaines ou mois et qui consiste à protéger les cheveux afro des phénomènes climatiques (chaleur extrême, froid, vent, pluie, pollution), physiques (coiffage au quotidien), chimiques ou thermiques répétés (défrisage, lissage, coloration) mais aussi des frottements. Le but est de contribuer à la pousse de la chevelure, de la fortifier et la régénérer en limitant le plus possible de la manipuler… tout en la soignant afin de lui faire reprendre du poil de la bête.

Pour qui ?

Que vous ayez les cheveux afro défrisés, naturels, en transition, abîmés, secs, très courts ou mi-longs, la coiffure de protection est faite pour vous. L’important est de bien la choisir et de respecter quelques règles capillaires de bon sens.

Quel type de coiffure de protection ?

En fonction de vos envies ! Il existe une variété de coiffures de protection comme les tresses, les nattes, les vanilles, les bantu knot ou encore le chignon haut (appelé Bun réalisé avec vos propres cheveux ou à l’aide d’un postiche). Pour permettre aux cheveux de respirer au mieux et ne pas les casser en masse, ne serrez jamais vos coiffures, NE LES FAITES PAS TROP FINES (dans le cas de tresses, nattes, vanilles) et NE RAJOUTEZ PAS D’EXTENSIONS. Les perruques amovibles, postiches, Lace Wigs sont aussi d’excellentes coiffures de protection car elles s’enlèvent le soir et se remettent le matin, ce qui permet à votre chevelure de recevoir tous les soins adéquats durant ces créneaux. Même si les Crochet Braids nécessitent l’ajout de mèches au crochet, ces coiffures sont considérées comme étant protectrices car elles n’étouffent pas le cheveu.

Si vos souhaitez protéger vos fourches abîmées du frottement (vêtements, foulards, écharpes etc.), optez par exemples pour des tresses hautes sur le crâne, des vanilles ou des twists relevées en un chignon déstructuré. Vous aurez non seulement le style mais en plus, vos pointes ne craindront rien !

Est-on dispensé de soins ?

Absolument pas, au contraire. Quel que soit la coiffure de protection choisie, il est impératif de masser et d’hydrater au quotidien les cheveux ainsi que le cuir chevelu. Cette étape indispensable est un substitut à l’absence d’un sébum protecteur le long de la fibre capillaire. Mais attention, hydrater n’est pas graisser. Evitez les formules de type vaseline, qui alourdissent, asphyxient le cheveu et le cuir chevelu en plus d’attirer la poussière comme un aimant. Utilisez des soins coiffants légers mais nourrissants et hydratants sans dérivés du pétrole. Mais surtout, ayez la main légère.

Faites un shampooing régulièrement, une fois par semaine ou tous les 10 jours au maximum. Chaud, humide et bien irrigué, le cuir chevelu est le lieu de développement idéal pour les bactéries ou les champignons. Choisissez une formule de soin lavant adaptée, stimulante, réparatrice ou régénérante du cuir chevelu. Et pour les porteuses de perruques ou du chignon bun (qui ont un accès direct à leurs cheveux), n’oubliez pas l’après-shampooing, que vous laisserez agir plusieurs minutes avant de rincer. Diouda vous propose une large sélection de soins lavants. Si besoin, tous les 10 jours, avant votre shampooing, faites un bain d’huile 100% naturelle (Carapate, mélange d’huiles végétales et/ou essentielles) puis mettez un bonnet auto-chauffant que vous laisserez agir 30 minutes (au minimum).

Enfin, pour stimuler le cuir chevelu et aider à la repousse, optez pour un sérum de type Root 2 Tip ou Curls à poser directement sur les zones affaiblies. Plus le problème est récent, plus rapide sera la réponse. Les follicules pileux s’atrophient progressivement et finissent par disparaître si vous n’intervenez pas assez vite. Mais surtout, soyez patiente. Pour des résultats probants, vous devez vous montrer sérieuse et régulière. Une cure de 3 mois est nécessaire pour constater les premiers résultats.

Combien de temps garder une coiffure de protection ?

De 3 à 4 semaines maximum. Il est vivement recommandé de ne pas garder une coiffure de protection plus d’un mois. Les racines ont en effet besoin de respirer pour pouvoir s’épanouir pleinement, se fortifier ou se régénérer. Enfin, pour reposer vos cheveux et votre cuir chevelu, attendez une à deux semaines avant de faire une nouvelle coiffure de protection.

Comment défaire sans casse ?

Au moment de défaire les nattes, tresses ou vanilles, soyez douce et délicate. N’hésitez pas à utiliser un produit spécifique pour vous faciliter la tache. Mais n’ayez crainte, si vous avez bien suivi nos conseils, il n’y a aucune raison que vos cheveux se cassent ou tombent en masse au moment de les défaire.