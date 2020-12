Les récépissés accordés aux homosexuels passent de 16 à 32

Les récépissés accordés aux organisations des homosexuels et des lesbiennes ont doublé. La révélation est faite, ce matin, par le vice-président de l’ONG Jamra. Ces récépissés, dénonce-t-il, ont été remis à ces associations de manière illégale et scandaleuse parce qu’ils violent le code des obligations civiles et commerciales.

Mame Matar Gueye qui se dit être sûr des informations qu’il a livrées renseigne avoir publié sur la page Facebook de Jamra un échantillon de toutes les associations bénéficiaires de ces récépissés avec leurs numéros de téléphones.