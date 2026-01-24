Les vérités d’Ibrahima Sonko sur sa mise à l’écart à Louvran

Partager Facebook

La scène se déroule ce dimanche soir, en Belgique. Membre du staff du club de l’OH Louvain, Ibrahima Sonko (45 ans), ancien défenseur central des Lions de la Teranga (5 sélections), ne peut résister à l’envie de regarder la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc (1-0).

L’ambiance est pourtant lourde dans le bus de son équipe, qui vient de s’incliner sur le terrain de Saint-Trond (1-0) et se retrouve en grand danger au classement pour sa survie en D1 belge. Sonko, lui, a la tête ailleurs, et l’esprit à Rabat où son pays vit un scénario aussi fou qu’asphyxiant. Jusqu’à la panenka manquée de Brahim Diaz et au but libérateur de Pape Gueye.

Un tourbillon d’émotions qui emporte Sonko au coup de sifflet final, à tel point que l’ex-joueur de Grenoble, déchaîné et fou de joie, se met à célébrer la victoire des siens « en chantant et en dansant » selon le récit du Het Nieuwsblad. Une attitude visiblement très mal vécue par les joueurs de Louvain, qui s’en seraient plaint à leur direction.

Celle-ci a décidé en retour de frapper fort. Toujours selon la presse belge, Sonko a ainsi été sanctionné. Alors que son rôle était jusque-là d’accompagner l’équipe première, avec l’idée d’encadrer les talents du club et de faciliter leur intégration au sein du groupe pro, il a appris son soudain déclassement. Sa mission se limitera désormais à… l’équipe U23.

Interrrogé par L’OBS, il ne regrette pas son geste. « Si c’était à refaire et que le Sénégal jouait, je réagirais de la même manière. »