LETTRE OUVERTE ET CONSEILS À UN JEUNE POLITICIEN NOUVELLEMENT PROMU À UN HAUT POSTE DE RESPONSABILITÉ( ParAbbé André Latyr NDIAYE  Membre du Clergé Catholique)

Mon cher jeune politicien nouvellement promu,

Les Latins disaient : « Qui bene amat, bene castigat » : qui aime bien, châtie bien ! »

Satan ne me fait pas peur. Pourquoi aurai-je peur d’un voile !

L’école privée catholique éduque au respect de l’autre, à l’amour, à la paix, à l’ouverture d’esprit. Pourquoi et comment aurait-elle peur d’un voile ?

Mon cher jeune politicien, tout nouvellement promu, Je viens tremper ma plume dans l’encre de ma citoyenneté sénégalaise, dans l’encre de l’éthique du « Jub, Jubal, Jubanti », dans l’encre de mon éducation familiale et surtout dans l’encre épaisse et non diluée de ma foi inébranlable en Jésus Christ mort et ressuscité, le Souverain des rois de la terre, pour apporter mon point de vue et surtout pour des conseils si toutefois vous daignez bien les accepter !

« ON N’ACCEPTERA PLUS L’INTERDICTION DU VOILE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ! »

Un jour et un lieu de célébration de l’Excellence et du Savoir, tel que le Concours général, ne devraient pas servir de prétexte pour faire une pareille déclaration, comme si on voulait déverser une bile longtemps accumulée dans son ventre.

Il y a un temps et un lieu pour tout, dit Qohelet dans la Bible : un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour chanter, pour festoyer, un temps pour fulminer, un temps pour faire des déclarations intempestives, etc.

L’orthographe, la grammaire et la conjugaison sont aussi une sorte de politesse.

Notre maître au CM2 nous avait demandé d’utiliser rarement « On » : pronom personnel indéfini (qui qualifie celui qui l’emploie). Pourquoi n’avoir pas dit « je », vous dont le courage est légendaire ? Pourquoi subitement se cacher derrière « on » ?

Sortez de votre bulle d’opposant, sortez maintenant du « Gatsa-Gatsa », riez, détendez-vous, éclatez-vous, libérez-vous de votre scaphandre d’opposant. Marchez librement comme le jeune David et non en « Dandy » en guerrier comme Goliath suffocant et étouffant dans son armure de guerre en bronze ! La guerre est finie, une autre commence : la bataille contre la vie chère, contre le chômage, la pauvreté, etc.

NE VOUS TROMPEZ PAS DE COMBAT ! LE COMBAT POLITIQUE N’EST PAS LE COMBAT DE DIEU NI LE COMBAT POUR DIEU !

Arrêtons de prendre Dieu comme un éternel mineur, qui compterait sur nos forces pour brandir partout son étendard et engager son combat et ses guerres sur tous les terrains du monde.

Le bras du Seigneur est puissant, qui redonne vie ! Dieu n’a pas besoin de notre force de fourmi ! Nos chants de rossignol et notre force de fourmi n’ajoutent rien à ce qu’il est !

Vous avez été élu pour le combat contre la vie chère, contre la pauvreté, contre le chômage des jeunes mais pas pour le combat pour Dieu, le combat pour un signe religieux !

Dieu est Dieu ! Et n’importe qui ne peut pas s’improviser pour être son Général de guerre, constituer son État-Major, encore moins former ses troupes ou sa milice.

Dieu est Dieu ! Aucune des trois religions révélées et monothéistes ne peut le contenir, ni prétendre défendre sa cause.lI faut une probité morale et une idonéité pour mener les combats religieux et moraux.

Certaines langues, certaines mains et certains pantalons sont disqualifiés pour mener les combats de Dieu, les combats pour les symboles religieux.

Que d’autres mènent ce combat du voile et Dieu, qui voit tout, saura reconnaître les siens.

« Ces hommes m’honorent des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi

» dit Dieu à travers le prophète Isaïe.

Mon cher jeune politicien récemment promu !

« Qui bene amat, bene castigat ! » : « qui aime bien, châtie bien ! »

Cela fait partie du « Jub, Jubal, Jubanti ! »

« Fabricando fit faber ! C’est en forgeant qu’on devient forgeron ! »

Évitez la vitesse et la précipitation, les déclarations va-t-en-guerre. C’est encore un conseil !

Changez votre rhétorique de guerre sinon elle risque de vous perdre !

Le roi de Babylone : Nabuchodonosor a vu en plein festin, un doigt géant écrire sur le mur : « MÉNÉ TÉKÉ OU PHARSI ! »

Allez comprendre ce que ces mots signifie.

Abbé André Latyr NDIAYE

Membre du Clergé Catholique