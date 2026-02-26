L’ex directeur des carrières accusé de faux…

Partager Facebook

A la suite de l’exploitation d’un rapport de l’Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), le parquet financier a ouvert une enquête. Selon les révélations du quotidien Libération, plusieurs autorités sont soupçonnées. Parmi elles figurent Ibra Seck (ancien directeur des Carrières), Tening Sène (maire de Ndiaganio), Arona Thioune (5ème adjoint au maire de Darou Khoudoss et président de la commission environnementale), Serigne Mabcké Seck (proche de Mbacké Seck) et Anne Coumba Mbaye (ancienne directrice des Mines et de la géologie).

Ce dossier ouvert par le juge du troisième cabinet financier concerne des faits d’ «association de malfaiteurs, corruption, faux et usage de faux dans un document administratif, détournement de deniers publics et complicité de ces faits». Alors que les mis en cause devraient être interrogé par le magistrat instructeur cette semaine, leurs différentes auditions ont été reportées au mardi 03 mars 2026.

Cette affaire tire son origine d’un rapport de l’OFNAC transmis au parquet financier. Une dénonciation, à l’origine d’une enquête déclenchée en juillet 2024, émanait de la société Hgr Sénégal Sarl, contrôlée par des Espagnols, qui souhaitaient bénéficier d’une concession sur un périmètre recelant du basalte dans la commune de Ndiaganio (centre-ouest).

Entendus, les responsables de Hgr Sénégal Sarl auraient révélé «détails à l’appui, avoir remis de fortes sommes d’argent aux acteurs du dossier avant de recevoir d’Ibra Seck une exploitation d’ouverture et d’exploitation de carrière à Ndiaganio», rapporte le quotidien. Contre toute attente, Hrg aurait découvert que le site ne recelait pas du basalte mais plutôt du de l’argile et du calvaire.

Accusée d’avoir reçu de l’argent, Téning Sène a nié les faits lors de son audition par l’Ofnac. De son côté, Ibra Seck prétend avoir «juste» reçu la somme de quatre millions FCFA pour un combat de lutte, alors que les Espagnols assurent avoir versé, au total, au moins 143 millions de FCFA.