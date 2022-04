Libye : au moins 2 morts dans des affrontements entre groupes armés

« Des affrontements entre deux groupes armés ont éclaté vers 20H00 (18h00 GMT), faisant deux morts et cinq blessés et occasionnant des dégâts matériels« , a déclaré ce même interlocuteur, sans préciser l’identité des groupes impliqués.

Insécurité sur fond de gouvernements rivaux

La Libye peine à s’extirper de plus d’une décennie de chaos politique et de conflits consécutifs à la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, dans le sillage du Printemps arabe. Déjà miné par les divisions entre institutions concurrentes dans l’Est et l’Ouest, le pays d’Afrique du Nord se retrouve depuis début mars avec deux gouvernements rivaux, comme il l’a été entre 2014 et 2021, alors en pleine guerre civile.

Un gouvernement formé par l’ancien ministre de l’Intérieur Fathi Bachagha, approuvé par le Parlement siégeant dans l’Est, est en effet en concurrence avec le cabinet en place à Tripoli, issu des accords politiques parrainés par l’ONU et dirigé par Abdelhamid Dbeibah, qui refuse de céder le pouvoir.

Le gouvernement en exercice n’a pour l’heure par commenté ces incidents. Le ministère de l’Intérieur du gouvernement rival a, lui, condamné des « affrontements inacceptables (qui) qui menacent la vie des civils« .