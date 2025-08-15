L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

Partager Facebook

L’influenceuse TikTok, Eva Séduction, connue pour la vente de produits éclaircissants, est décédée ce matin. Selon les informations de Kawtef, son décès fait suite à une courte maladie.Une figure populaire sur TikTok Eva Séduction était une figure influente sur la plateforme TikTok.

Elle y partageait du contenu lié à la vente de produits éclaircissants et avait acquis une importante communauté d’abonnés. Les circonstances du décèsPour l’heure, les détails concernant la maladie qui a emporté l’influenceuse n’ont pas été divulgués.

D’autres influenceuses utilisent également TikTok pour des concours d’élégance, cherchant à se démarquer par leur style et leur raffinement.Le décès d’Eva Séduction intervient quelques mois après qu’une autre influenceuse, Mami Cobra, ait annoncé son retrait de TikTok pour se concentrer sur ses activités professionnelles.