Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1756997199052

Livraison d’une cargaison de blé au Sénégal par les États-Unis

4 septembre 2025 Actualité


Les États-Unis vont expédier, pour la première fois depuis plus d’une décennie, du blé vers le Sénégal. Cette cargaison de blé américain chargée au port de Houston est destinée aux Grands Moulins de Dakar, selon une note publiée jeudi par l’ambassade des USA à Dakar. Dans la même note, il est indiqué que « les fournisseurs américains soutiennent la sécurité alimentaire au Sénégal grâce à l’exportation de blé de haute qualité au Sénégal et à des relations à long terme avec le secteur de la minoterie du pays ».

Vérifier aussi

1756913748043

Invité à la 11e édition de BPIFrance Inno Génération : Ousmane Sonko décline l’invitation et donne les motifs

Le Premier ministre Ousmane SONKO adresse ses sincères remerciements à BPI France qui, par courrier …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved