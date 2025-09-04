Livraison d’une cargaison de blé au Sénégal par les États-Unis

Partager Facebook

Les États-Unis vont expédier, pour la première fois depuis plus d’une décennie, du blé vers le Sénégal. Cette cargaison de blé américain chargée au port de Houston est destinée aux Grands Moulins de Dakar, selon une note publiée jeudi par l’ambassade des USA à Dakar. Dans la même note, il est indiqué que « les fournisseurs américains soutiennent la sécurité alimentaire au Sénégal grâce à l’exportation de blé de haute qualité au Sénégal et à des relations à long terme avec le secteur de la minoterie du pays ».