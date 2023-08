L’Oignon inaccessible: Les commerçants « dictent » leur loi aux consommateurs

L’oignon est inaccessible sur le marché depuis un certain moment. Les populations semblent avoir perdu le nord. Des commerçants se rejettent la balle. La baisse du prix de certaines denrées alimentaires avait été annoncée par le président de la République, Macky Sall. En conseil des ministres, il a demandé une application « stricte » des mesures, de concert avec le Ministre du Commerce.

Les commerçants ont réagi à la nouvelle qui constituait le débat au niveau des grandes places et autres lieux de commerce. Mais depuis quelques jours, les commerçants refusent de vendre l’oignon ou le vendent à un prix exorbitant dans beaucoup de quartiers. Les populations sont très remontées contre les commerçants à la Médina. Elles n’arrivent plus depuis quelques jours à cuisiner un bon repas car l’oignon est devenu introuvable sur le marché. Ndeye Awa Mbaye, mère de famille et restauratrice interpellée par nos soins, s’en désole. « Pendant ces trois derniers jours, il est impossible de se procurer une quantité normale d’oignon.

Déjà, le kilo d’oignon coûte 1200 CFA maintenant. Or, une baisse des prix avait été annoncée depuis longtemps par le président de la république, mais depuis lors beaucoup de commerçants refusent de baisser les prix des produits alimentaires. Ces trois derniers jours, plusieurs commerçants nous disent que ce n’est pas de leur faute si ces produits alimentaires sont en manque sur le marché alors que ce sont eux qui les gardent pour pouvoir augmenter le prix », dit-elle.

Soukeyna Ndiaye parle de manigance des commerçants afin d’augmenter un peu plus le prix de l’oignon : « Ce n’est qu’un prétexte pour augmenter encore plus le prix. Déjà l’oignon coûte très cher donc si ce produit connaît une hausse à nouveau cela va avoir un impact négatif. L’État doit prendre ses dispositions pour régler ce problème », regrette la cliente.

Au niveau du marché de Fass où Cheikh Diouf est grossiste, le débat fait rage. Répondant aux questions sur la rareté de l’oignon, il répond en ces termes : « Personnellement, je ne sais pas pourquoi l’oignon est en manque sur le marché, déjà que le prix est très coûteux, ils peuvent même augmenter encore plus le prix. » Mamadou Sarr tonne : « Ce n’est pas de notre faute si l’oignon est invisible sur le marché, la population pense que c’est nous commerçants qui sommes derrière ces augmentations de prix surtout avec l’oignon. Nous espérons que cela va s’arrêter et que les produits vont de nouveau être accessibles à la population », espère-t-il.

FATOU BA