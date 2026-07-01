Louga : un point de service Wave braqué par une quinzaine d’individus armés, près de 10 millions de FCFA emportés

Un point de service Wave a été la cible d’une quinzaine d’individus lourdement armés, dont certains portaient des cagoules. Les malfrats ont fait irruption, le 29 juin 2026, dans le local situé au quartier Montagne, en face du rond-point Keur Momar Sarr à Louga (nord-ouest), emportant de l’argent liquide et plusieurs téléphones portables. Le préjudice est estimé à près de 10 millions de FCFA.

D’après l’APS, l’attaque s’est produite peu après 21 heures. « J’étais venu relever l’équipe afin que mes collègues puissent rentrer chez eux. C’est à ce moment-là qu’une bande armée a fait irruption dans le point de service », a confié Abdoulaye Niang, témoin direct des faits.

D’après son récit, les malfaiteurs circulaient à bord d’un véhicule de type L200 et étaient équipés de coupe-coupes ainsi que d’armes à feu. Une partie du groupe a pénétré dans le point de service pour s’emparer de la caisse et des téléphones utilisés pour les opérations de transfert d’argent, tandis que les autres sont restés à l’extérieur.

Ces derniers ont tiré plusieurs coups de feu en l’air afin de semer la panique et d’empêcher toute intervention des riverains. Après avoir récupéré leur butin, les braqueurs ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte par les services compétents afin d’identifier les membres de cette bande.