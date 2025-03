L’UEMOA déploie un programme de vulgarisation

Partager Facebook

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a lancé une série d’ateliers nationaux visant à vulgariser la Vision Prospective 2040 de l’organisation ainsi que son Plan Stratégique 2025-2030, baptisé IMPACT 2030. Ces rencontres se dérouleront du 17 février au 21 mars 2025 dans les huit États membres de l’UEMOA. L’atelier de lancement au Sénégal se tiendra le lundi 17 mars 2025; marquant ainsi une étape importante dans ce processus de vulgarisation.

Cette rencontre réunira des représentants des différents secteurs concernés afin d’assurer une large diffusion des concepts et orientations stratégiques. L’initiative vise à présenter et à expliquer les grandes orientations des deux documents stratégiques, qui constituent des référentiels fondamentaux pour l’avenir de l’Union. Avec l’appui des Ministères en charge de l’économie et des finances des États membres, ces ateliers permettront de sensibiliser les différents acteurs sur les objectifs et la mise en œuvre de ces plans.

La mise en œuvre d’IMPACT 2030 permettra à la Commission de l’UEMOA, à l’horizon 2030, de devenir « une Institution agile, locomotive de l’approfondissement de l’intégration et de la transformation structurelle des économies de l’UEMOA ». Quant à la Vision 2040, elle ambitionne de faire de l’UEMOA « un espace économique et monétaire durablement intégré, paisible et prospère, ouvert sur l’Afrique, avec une position stratégique consolidée dans le monde ».

Ces ateliers nationaux constituent ainsi une étape décisive pour la diffusion et l’appropriation de ces visions stratégiques, essentielles à la consolidation et au renforcement de l’intégration économique et monétaire de l’UEMOA.