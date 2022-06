Lutte contre les inondations: inondations : Un programme spécial de dotation de motopompes lancé

Le ministre de l’eau et de l’assainissement a répondu à certaines questions liées à la prévention et la gestion des inondations. Serigne Mbaye Thiam, à l’occasion de cette 11e édition du gouvernement face à la presse, a déroulé leur programme lié à l’actualité, notamment la gestion des eaux pluviales.

Dans ce contexte où les populations surtout logées au niveau de la banlieue de Dakar, c’est l’inquiétude totale avec l’approche des pluies qui viennent souvent avec des dégâts. Mais le ministre de l’eau et de l’assainissement rassure sur les dispositions déjà prises pour cette année.

Ainsi, dans le cadre de la gestion, 125 motopompes sont prévues. Il s’agira d’un déploiement efficace sur le territoire national et dans les zones les plus reculées. Le ministre de l’eau et de l’assainissement rappelle également que les activités de prévention et de gestion ont démarré depuis plus de six mois. Il y a également une implication de tous les acteurs pour une meilleure gestion de cette problématique qui hante le sommeil des populations.

Toujours dans le cadre de la prévention, avant même de penser à une gestion qui serait le dernier recours, le ministre de l’eau et de l’assainissement a informé qu’une tournée nationale est même initiée pour voir les zones inondables.