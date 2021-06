Macky Sall dans le Nord: Mamadou Gano séduit par les réalisations

Le chef de l’Etat est entrain d’effectuer la deuxième phase de sa tournée économique qui va se poursuivre jusqu’au 19 juin dans le nord du Sénégal (régions de Saint-Louis et de Matam).

A travers ses tournées dites économiques, Macky Sall en profitera pour ‘’évaluer les investissements publics réalisés et engager de nouveaux programmes de développement territorial’’. Une chose qui bien apprécié par le Maire de Medina Chérif, Mamadou Gano qui renouvelle son engagement auprès du Chef de l’Etat.

Le chef du gouvernement a profité pour concrétiser beaucoup d’infrastructures hautement symbolique et importantes pour ces régions de Matam et Saint-Louis, notamment les projets routiers qui vont permettre de désenclaver ces régions. Selon Mamadou Gano, le président Macky Sall est entrain de mettre le pays sur les voies de l’émergence, et il a montré de part sa volonté d’être à l’écoute de la population et de pouvoir traduire ses besoins sous forme de politique publique ajoute t-il.

En tous cas, le Maire de Medina Cherif salut l’action du chef de l’Etat dans sa politique de la cohésion sociale suite à sa décision d’allouer des indemnités aux chefs de villages pour mieux les accompagner et les soutenir.

Mamadou Gano n’a pas manqué de montrer son engagement auprès du président Macky Sall mais aussi l’ensemble de membres du parti pour la réussite de cette tournée qui soutient les politiques publiques, afin d’asseoir l’équité sociale et territoriale’.