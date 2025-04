Macky Sall intègre la Fondation Mo Ibrahim

Partager Facebook

La Fondation Mo Ibrahim a annoncé l’arrivée de personnalités de haut rang au sein de son Conseil et de son Comité du Prix Ibrahim pour le leadership africain. Parmi ces nouveaux membres, l’ancien Président du Sénégal, Son Excellence Macky Sall, rejoint le Conseil, apportant avec lui une riche expérience et une perspective africaine essentielle.

Cette nomination souligne la reconnaissance du leadership et de l’engagement de M. Sall envers le développement et la bonne gouvernance en Afrique durant ses mandats à la tête du Sénégal (2012-2024), de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (2015-2016), et de l’Union Africaine (2022-2023).

Outre S.E. Macky Sall, le Conseil de la Fondation accueille également Lord Mark Malloch-Brown, ancien président d’Open Society Foundations et ancien ministre pour l’Afrique du Royaume-Uni.

Le Comité du Prix Ibrahim voit l’arrivée de deux figures internationales de premier plan : Son Excellence Josep Borrell, ancien Haut Représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Son Excellence Moussa Faki Mahamat, ancien Président de la Commission de l’Union Africaine.

Mo Ibrahim, fondateur de la Fondation, a exprimé son enthousiasme quant à ces nouvelles adhésions :

Nous sommes ravis d’accueillir Josep Borrell, Moussa Faki Mahamat, Mark Malloch-Brown et Macky Sall au sein de la Fondation. Chacun d’entre eux apporte une expérience exceptionnelle. Je me réjouis de pouvoir collaborer étroitement avec eux pour relever certains des défis les plus urgents auxquels l’Afrique et le monde sont confrontés aujourd’hui.

Le Conseil de la Fondation Mo Ibrahim joue un rôle crucial dans l’orientation stratégique et les activités de l’organisation. Il est composé de leaders éminents issus de divers secteurs à travers le monde. Le Comité du Prix Ibrahim, quant à lui, est un organe indépendant chargé de sélectionner les lauréats du Prix Ibrahim, qui honore les dirigeants africains ayant fait preuve d’excellence durant leur mandat. Ce prix vise à valoriser leur contribution et à encourager la poursuite de leur engagement au service du continent.

L’arrivée de S.E. Macky Sall au sein du Conseil de la Fondation Mo Ibrahim marque une étape significative, renforçant la présence africaine au sein de cette institution dédiée à la promotion d’un leadershipTransformationnel sur le continent. Son expérience et sa vision seront des atouts précieux pour les initiatives futures de la Fondation.