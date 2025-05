Macron giflé par Brigitte : L’Élysée donne sa version

On le sait, les images du chef de l’État sont particulièrement commentées. Qui plus est lors de ses déplacements internationaux, tant l’interprétation de ses faits et gestes peut parasiter (sur le plan médiatique) son action diplomatique. Ce lundi 26 mai, à l’occasion de son déplacement au Vietnam, Emmanuel Macron se retrouve encore au centre des spéculations.

Cette fois, ce sont des images capturées ce dimanche dans la soirée par Associated Press lors de l’atterrissage de l’avion présidentiel à l’aéroport de Hanoï qui font l’objet d’un déluge de commentaires sur les réseaux sociaux. Voici ce qu’elles montrent. Au moment où la porte s’ouvre, Emmanuel Macron apparaît. Sur sa droite (mais hors champ dans un premier temps) se tient son épouse Brigitte, laquelle porte ensuite vigoureusement ses mains au visage du chef de l’État. Ce dernier recule, comme pour esquiver un coup, avant d’adresser un salut vers l’extérieur.

Isolées, et sans plus de contexte, les images ont fait le bonheur des adversaires (intérieurs et extérieurs) d’Emmanuel Macron. Le récit proposé ? Celui d’une agression commise par Brigitte Macron à l’encontre de son époux. Une version propagée en masse par les relais habituels de la propagande russe en France. Si bien que dans un premier temps, la communication élyséenne (échaudée par les précédents en la matière) a dénoncé depuis Paris un « fake » monté de toutes pièces via intelligence artificielle, avant de réaliser que les images avaient bien été tournées par Associated Press.

Auprès du HuffPost, l’Élysée dément toute scène de violence. « Il s’agit d’un moment où le Président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. C’est un moment de complicité. Il n’en fallait pas plus pour donner du grain à moudre aux complotistes », regrette l’entourage du chef de l’État, qui tient à faire remarquer que l’emballement « part de Russia Today qui a indiqué que le Président est battu par sa femme ».

Une version qui peine à convaincre au Rassemblement national et chez ses partenaires, où la théorie de la gifle est reprise sans le moindre recul. Y compris par Hélène Laporte, vice-présidente du RN. Emmanuel Macron démarre à Hanoï une tournée d’environ une semaine en Asie du Sud-Est. Il se rendra ensuite en Indonésie et à Singapour, dans l’optique de tirer profit du big bang commercial imposé par la politique tarifaire de Donald Trump.