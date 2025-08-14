Magal 2025 : 6 millions de pèlerins, un chiffre d’affaires entre 300 et 400 milliards FCFA

Selon le président de la Commission culture et communication du Grand Magal, Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, le Magal de Touba a mobilisé près de 6 millions de personnes avec un chiffre d’affaires estimé entre 300 et 400 milliards FCFA.

Le Magal de Touba le plus grand rassemblement religieux en dehors de la Mecque (3 millions de pélerinas ) est une aubaine pour l’économie nationale sénégalaise. Derrière le devoir religieux, se cachent des chiffres astronomiques.

«Cette année, nous avons dépassé les 300 ou 400 milliards FCFA d’impact économique»

Derrière la dimension spirituelle et culturelle, le grand Magal, c’est aussi un exploit économique. Durant cette période, les marchés de Touba deviennent des centres commerciaux dynamiques avec une forte demande en denrées alimentaires (riz, huile, sucre), vêtements traditionnels, produits d’hygiène et électroménagers. Les ventes triplent pour les commerçants locaux.

Président de la Commission culture et communication du grand Magal, Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma révèle qu’il y a 10 ans, le Magal de Touba mobilisait près de 6 millions de personnes avec un chiffre d’affaires de 250 milliards FCFA. «Cette année, on a dépassé les 300 ou 400 milliards FCFA d’impact économique. Le Magal peut être le moteur du développement économique du Sénégal. Sur le volet élevage, c’est près de 33 milliards qui ont été dépensés en deux semaines. Les commerçants font 70% de leur chiffre d’affaires durant cette période», révèle Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma repris par L’OBS.