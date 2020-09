Mairie de Kaolack : Mariama Sarr traînée à l’OFNAC

Mme Mariama Sarr est aux abois! La mairesse de Kaolack, par ailleurs, ministre de la Fonction publique, vient d’être traînée à l’Office National de Lutte contre la Corruption et la Concussion ( OFNAC) par la Plateforme citoyenne Nay Leer/ Sénégal. La plainte a été déposée, ce jeudi début d’après- midi par le coordonnateur national de la structure, Pape Simakha en compagnie d’autres membres :” Nous venons déposer cette plainte sur la table de Seynabou Ndiaye Diakhaté pour dénoncer la mauvaise gestion en cours au niveau de la mairie de Kaolack. Mariama Sarr n’a aucun sens du bien public par ce qu’elle use et abuse l’ argent de la municipalité comme elle veut. En 6 ans de gestion, c’est la catastrophe. Elle n’a accompli rien de concret. C’est ce qui nous pousser à inviter les organes de contrôle à venir fouiller la gouvernance de cette dame incapable”, a dit le chef de file de “Nay Leer”. M.Simakha de lister certaines doléances des populations de la capitale du Saloum :”Mariama Sarr de fout éperdument de ses mandants.Au niveau de l’institution municipale, elle fait la promotion de vieillards, de retraités.Cela contraste d’avec la politique d’emploi du Président Macky qui misé sur la gent juvénile. Kaolack regorge beaucoup de potentialités mais souffre de la mal gestion d’hommes politiques incapables.Pour preuve, l’essentiel des quartiers de notre localité patauge et elle ne fait aucun effort pour régler cette situation désastreuse. Nous serons tous mobilisés pour en finir avec Mariama Sarr.Que le Président Macky envoie une Délégation spéciale à Kaolack par ce qu’on a vraiment assez de la gestion immonde et bancale de celle qui est, aujourd’hui, à la tête de l’équipe municipale”.