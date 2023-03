Mali : Projet de nouvelle Constitution, des imams disent « Niet »

Le projet « final » de Constitution remis fin février au président de la transition malienne fait encore débat. Mardi, la Ligue Malienne des Imams et Savants pour la Solidarité Islamique a rejeté ce document.

La ligue s’oppose à la notion de laïcité dans le texte et exige qu’elle soit remplacée par l’expression « État multiconfessionnel ». « La Ligue Malienne des Imams et Savants pour la Solidarité Islamique (LIMAMA), agissant pour Allah (SwT), Seydina Mohammad (SWS), l’Islam et notre patrie, le Mali, exhorte solennellement tous les musulmans patriotes, à voter contre le projet de constitution dans sa forme actuelle lors du référendum », a déclaré Bayela Amadou Ba, Secrétaire Administratif du bureau de la LIMAMA.

Le projet de constitution explique pourtant que la laïcité ne s’oppose pas à la religion et aux croyances. Mais elle vise à promouvoir le vivre ensemble. « La laïcité, dont la définition est à géométrie variable, est un artifice que les gouvernants utilisent à leur guise pour verrouiller les religions. », explique Bayela Amadou Ba.

Le référendum constitutionnel doit avoir lieu en principe au Mali le 19 mars. Ce chefs religieux ont déjà demandé à leurs fidèles de voter contre.