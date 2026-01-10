Après le carton rouge reçu par Yves Bissouma en première période, les supporters maliens s’interrogent sur la nomination de l’arbitre pour leur rencontre face au Sénégal à la CAN.

Décidément, elles font parler ces désignations d’arbitre à la CAN. Selon le journaliste Romain Molina, six fédérations sur les huit encore en lice ont déposé un recours avant les quarts de finale de la compétition.

Avant le duel Maroc-Cameroun, il y a eu de nombreuses discussions à ce sujet.

Du côté du Mali, on s’interrogeait sur le fait de voir un arbitre sénégalais être nommé « assesseur » pour le match entre les Aigles et le Sénégal.

L’assesseur a pour mission de noter les arbitres, et n’influence pas les décisions prises sur le terrain, théoriquement. En revanche, un autre point était passé inaperçu. Le fait que le Mali soit arbitré par le même homme deux rencontres de suite, en l’occurrence le Sud-Africain Abongile Tom.