Malika : Une dealeuse cachait la drogue les couches de son bébé

Un Sénégalais et huit Sierra-Léonais ont été arrêtés par la police de Malika et déférés au parquet de Pikine/Guédiawaye. Les neuf mis en cause sont poursuivis pour détention, consommation et trafic de stupéfiants (kush, pilules d’ecstasy et autres comprimés psychotropes). D’après Libération, qui donne l’information, l’un des suspect, Rouguiyatou C., née en Sierra-Leone, a utilisé son enfant pour essayer de cacher la drogue quand les policiers ont fait irruption dans l’appartement où les arrestations ont eu lieu.

«Elle avait tenté de dissimuler quelques comprimés psychotropes et trois petites enveloppes contenant du kush dans la couche hygiénique de son bébé âgé de deux mois», détaille le quotidien d’information.

L’appartement des dealers présumés a été passé au crible. Ce qui a permis aux policiers, selon le journal, «de trouver un lot de 108 pilules supposées être de l’ecstasy, 15 tablettes de comprimés non encore identifiés qu’ils vendaient au détail et dissimulés dans différents coins de l’appartement. Six petites enveloppes contenant du kush ont été trouvées par devers le nommé Cheikhou C. Du matériel de conditionnement tels qu’une paire de ciseaux et des sachets en plastique ont aussi été trouvés dans la même chambre».