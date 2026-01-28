Manifestants tués sous le régime de Macky Sall : Seydi Gassama exige des enquêtes sérieuses

Partager Facebook

Seydi Gassama, défenseur des droits humains a encore une fois lancé un appel aux autorités pour qu’elles fassent la lumière sur les évènements politiques qui ont secoué le pays entre mars 2021 et février 2024.

Le représentant d’Amnesty international au Sénégal exige que des enquêtes soient menées avec rigueur afin de sanctionner les coupables impliqués dans la mort de plusieurs manifestants sous le régime sortant.

« Nous exigeons des enquêtes sérieuses sur la répression politique qui a fait au moins 65 morts, des milliers de personnes blessées, torturées ou détenues de façon arbitraire entre mars 2021 et février 2024 et sur la disparition des militaires Didier Badji et Fulbert Sambou », a-t-il déclaré.

Seydi Gassama poursuit en demandant que toute personne mise en cause par ces enquêtes soit poursuivie, quelque soit son statut.

Pour rappel, plusieurs personnes ont été tuées durant les manifestations politiques qui ont tenu toute la République en haleine durant le règne du Président sortant, Macky Sall. Cependant, une loi d’amnistie a votée à l’Assemblée nationale et qui avait, dans son champs d’application, les évènements politiques durant la période précitée.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com