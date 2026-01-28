Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
seydi gassama 1 0

Manifestants tués sous le régime de Macky Sall : Seydi Gassama exige des enquêtes sérieuses

28 janvier 2026 Actualité

Seydi Gassama, défenseur des droits humains a encore une fois lancé un appel aux autorités pour qu’elles fassent la lumière sur les évènements politiques qui ont secoué le pays entre  mars 2021 et février 2024.

Le représentant d’Amnesty international au Sénégal exige que des enquêtes soient menées avec rigueur afin de sanctionner les coupables impliqués dans la mort de plusieurs manifestants sous le régime sortant.

« Nous exigeons des enquêtes sérieuses sur la répression politique qui a fait au moins 65 morts, des milliers de personnes blessées, torturées ou détenues de façon arbitraire entre mars 2021 et février 2024 et sur la disparition des militaires Didier Badji et Fulbert Sambou », a-t-il déclaré.

Seydi Gassama poursuit en demandant que toute personne mise en cause par ces enquêtes soit poursuivie, quelque soit son statut.

Pour rappel, plusieurs personnes ont été tuées durant les manifestations politiques qui ont tenu toute la République en haleine durant le règne du Président sortant, Macky Sall. Cependant, une loi d’amnistie a votée à l’Assemblée nationale et qui avait, dans son champs d’application, les évènements politiques durant la période précitée.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

1769537146157

Affaire West African Energy : La chambre d’accusation annule l’ordonnance de renvoi de Samuel Sarr devant le tribunal correctionnel

Selon des informations relayées par Seneweb et confirmées par le journaliste Madiambal Diagne, la Chambre …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved