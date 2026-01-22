Maroc : Les supporters sénégalais jugé le 4 février

Partager Facebook

Dix-huit ou dix-sept, les Sénégalais arrêtés en marge de la victoire des Lions de la Téranga contre le Maroc, en finale de la CAN 2025, seront jugés le 4 février à Rabat. L’Observateur, qui donne l’information, assure qu’il leur est reproché d’avoir troublé l’ordre public, mais ne précise pas les chefs retenus.

Libération confirme la nouvelle, mais avance que «personne ne peut dire pour quels griefs ils ont été inculpés». «La Fédération sénégalaise de football a commis un cabinet d’avocats pour assurer leur défense», souffle le journal.