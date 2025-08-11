Uploader By Gse7en
Matam : Un jeune tué lors d’un match de foot

Un match de football entre les villages de Bosséabé et Aymonadji a viré au drame ce dimanche. Un jeune homme d’une vingtaine d’années, originaire de Bosséabé, a été poignardé à mort.

La victime a succombé à ses blessures après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Son corps a été transféré à la morgue du poste de santé de Bosséabé.


Selon les informations disponibles, une altercation a éclaté entre la victime et une autre personne pendant la rencontre opposant les deux villages de la région de Matam (Nord-Est). La dispute a rapidement dégénéré et l’un des jeunes aurait poignardé l’autre avec un couteau.

