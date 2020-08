Médina Baye : Plus de 640 policiers mobilisés

640 agents de police seront mobilisés en plus des éléments de la gendarmerie pour les funérailles de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass,. Le défunt 4e Khalife de Médina Bayesera inhumé ce jeudi après-midi. Kaolack qui sera le lieu de convergence de milliers de personnes. Des délégations venues du Nigéria, de la Mauritanie et du reste du continent et de l’Europe sont déjà arrivés à Medina Baye pour assister aux obsèques du défunt khalife?