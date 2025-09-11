Uploader By Gse7en
Meurtre de Charlie Kirk : le FBI a retrouvé l’arme du crime

11 septembre 2025 International

« Je peux vous dire que nous avons retrouvé ce que nous considérons comme l’arme utilisée hier. C’est un fusil puissant », a déclaré Robert Bohls, le directeur de l’antenne locale du FBI.

Le début d’une piste ? Les autorités américaines ont annoncé jeudi avoir retrouvé l’arme qui aurait été utilisée dans le meurtre de l’influenceur conservateur pro-Trump Charlie Kirk et disposer de « bonnes images vidéo » du meurtrier présumé.

« Nous avons de bonnes images vidéo de cet individu », a dit de son côté le responsable de la police de l'Utah, Beau Mason, au sujet du meurtrier présumé.


« Nous avons de bonnes images vidéo de cet individu », a dit de son côté le responsable de la police de l’Utah, Beau Mason, au sujet du meurtrier présumé.

