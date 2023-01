Microfinance: Le ministère en charge relance le dialogue avec les partenaires

Le ministère de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire a tenu un atelier de relance des échanges entre le Gouvernement et les partenaires. Il s’agit pour la tutelle de relever ensemble les défis qui se présentent au secteur de la micro finance et de l’inclusion financière. Ainsi, le ministère engage un dialogue permanent et constructif, à travers les axes d’interventions définis dans la lettre de politique sectorielle et la stratégie nationale de l‘inclusion financière.

Pour le ministre, Victorine Ndeye, la disponibilité des partenaires pourrait assurer le maintien de la coopération, exemplaire et de référence à tout point de vue, pour la hisser à des niveaux compatibles aux exigences d’une inclusion financière et sociale de qualité. » « De fortes recommandations formulées lors de la 26e Réunion du Comité national de Coordination des activités de Microfinance organisée le 21 décembre 2022, avaient fortement encouragé la reprise des activités du sous-comité des bailleurs de fonds, considéré comme un interlocuteur incontournable dans la microfinance et l’inclusion financière. Il a pu renforcer la qualité de notre coopération, qui constitue un atout déterminant dans l’affermissement des liens séculaires unissant notre pays et ses partenaires », a-t-elle indiqué.

A l’en croire cette constance a permis surtout, d’entretenir et de donner une impulsion significative dans la mise en œuvre cohérente des différents programmes et projets de développement, structurés autour du PSE. En ce sens, l’on apprend que depuis son avènement au Sénégal, la Micro finance a bénéficié d’un concours fort appréciable de la part des partenaires.

Sur les modèles éprouvés, elle cite la transformation d’ACEP, qui est passée d’un statut de projet, en mutuelle d’épargne et de crédit, grâce à l’acte de rétrocession signé entre l’USAID et le Sénégal ; elle a, également, mentionné le financement du plan de modernisation du Crédit mutuel du Sénégal (CMS) intervenu grâce à une subvention de 2,5 milliards de FCFA accordée par l’Agence Française de Développement (AFD) au Sénégal et rétrocédée entièrement au CMS ; elle a, enfin évoqué, les conventions signées par l’État du Sénégal avec la coopération canadienne pour favoriser la création et le développement de l’UM-PAMECAS entre autres.