Mise au Mise au point de Softcare : Leral persiste et signe

L’affaire Softcare est mise à la connaissance du public, suite à la sortie de l’Inspecteur Diallo après une mission d’inspecteur au niveau de l’Entreprise Softcare. Il a exposé le contenu de son rapport d’enquête dans le journal Observateur et le Quotidien. L’Inspecteur dit avoir constaté des imperfections dans la fabrication des serviettes hygiéniques et des couches pour bébés. Même s’il a été désavoué par sa Direction, la polémique reste.

Dans une publication, le député Guy Marius Sagna a dénoncé l’absence de communication officielle sur l’affaire Softcare. Il disait que depuis bientôt deux mois, le ministère de la Santé ne peut pas dire aux Sénégalais la vérité sur le scandale Softcare. Il a dénoncé un silence préoccupant des autorités sanitaires. Selon lui, cette situation représente un risque pour la santé publique.

Ainsi, leral n’a rien inventé, il a récu un communiqué du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SUTSAS) qui dénonce le silence des autorités sur l’affaire Softcare et la transmission volontaire du VIH. Ledit Syndicat est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie d’inaction des autorités face aux crises qui secouent le secteur sanitaire et social.

Dans ce communiqué, le syndicat évoque une « santé-poubelle » et appelle à des réformes urgentes, citant notamment l’affaire dite « Softcare » et un scandale lié à des cas présumés de transmission volontaire du VIH. Donc, leral ne trouve rien à se reprocher dans le traitement d’une affaire qui concerne la santé publique et le mieux-être des populations sénégalaises.