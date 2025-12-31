Mise en œuvre des réformes institutionnelles : Bassirou Diomaye Faye donne un délai

Partager Facebook

Le Président de la République s’est adressé à la Nation sénégalaise, ce mercredi, à l’occasion du nouvel an. Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a annoncé que les réformes institutionnelles prévues pour renforcer la démocratie seront mises en œuvre dès le début de l’année. Ces réformes concernent, entre autres, la Constitution, le Conseil constitutionnel, le code électoral…

Le chef de l’État a tenu son traditionnel message à la Nation ce 31 décembre marquant la fin de l’année. Dans son discours de nouvel an, Bassirou Diomaye Faye a indiqué que les comités ad hoc issus des assises de la justice et du système politique ont achevé leurs travaux. Cette étape importante marque une avancée significative dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles promises par le gouvernement.

Les projets de textes visent une révision de la Constitution, la création d’une Cour constitutionnelle, la création de la CENI, l’adoption d’un nouveau code électoral et une réforme en profondeur du conseil supérieur de la magistrature.

Selon le chef de l’État ces projets de loi seront présentés au Conseil des ministres dans les prochains jours, avant d’être transmis à l’Assemblée nationale au premier trimestre 2026.

Ces réformes, attendues par les Sénégalais, devraient renforcer la démocratie, l’État de droit et la transparence dans la gestion des affaires publiques.

Le président Diomaye Faye a souligné l’importance de ces changements pour l’avenir du Sénégal, affirmant que ces réformes sont essentielles pour consolider les institutions et promouvoir une gouvernance plus inclusive et plus responsable. Il a également rappelé que ces réformes s’inscrivent dans un agenda cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la Nation.

Publié par EL HADJI MODY DIOP