Mise en œuvre des réformes institutionnelles : Seydi Gassama réfute l’idée d’un référendum

3 janvier 2026 Actualité

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux, Seydi Gassama estime que l’État ne devrait pas dépenser des milliards pour organiser un référendum sur des réformes qui ont déjà fait l’objet d’un consensus lors des assises de la justice et du dialogue national.

Il souligne que ces assises ont réuni des partis politiques, des organisations de la société civile, des syndicats et des organisations religieuses de toutes obédiences.

Ainsi, pour le membre de la société civile, la voie parlementaire choisie par le Président de la République est la plus indiquée pour mettre en œuvre ces réformes. Il réaffirme, par la même occasion, sa demande faite au dialogue national consistant à un respect strict des droits civils et politiques garantis par la Constitution et les traités internationaux des droits humains. Pour lui, seule une condamnation judiciaire pour les infractions les plus graves devrait entraîner la déchéance de ces droits.

Pour finir, Seydi Gassama propose des modifications au code électoral pour mieux protéger ces droits. Selon lui, il est essentiel de préserver les acquis du dialogue national et de ne pas gaspiller les ressources de l’État pour un référendum inutile.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

