Mission européenne du MUCTAT : Le Sénégal décroche 3,5 milliards d’euros

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De Milan à Paris, en passant par Lille, le Sénégal consolide ses partenariats internationaux autour du logement, des villes nouvelles, des pôles territoriaux et du renouvellement urbain

Depuis deux ans, le Ministère de l’Urbanisme, de la Construction, des Territoires et de l’Aménagement travaille à la structuration d’un nouveau modèle de financement et d’investissement dans le secteur urbain et immobilier, fondé sur la mobilisation du foncier, l’attraction des investissements directs étrangers, le développement de partenariats avec le secteur privé et la transformation des territoires. Cette dynamique connaît aujourd’hui une nouvelle accélération avec la mission européenne conduite du 9 au 15 septembre 2026 en Italie et en France par le Ministre Moussa Bala Fofana.

Une convention d’investissement de 3,5 milliards d’euros

Le premier temps fort de la mission s’est déroulé à Milan avec la signature d’une convention d’investissement entre le MUCTAT, le Groupe IDA International et la Fondation THESAN, portant sur 3,5 milliards d’euros sur sept ans. Un premier projet pilote de 50 millions d’euros doit être activé immédiatement. Cette enveloppe représente environ 2 300 milliards de FCFA et constitue une perspective majeure de mobilisation de ressources en faveur des projets urbains et territoriaux. La structuration financière repose notamment sur des mécanismes de traçabilité des fonds et sur des garanties institutionnelles destinées à sécuriser les investissements.

La séquence italienne a également permis d’élargir le cercle des partenaires potentiels. Des entreprises siciliennes spécialisées dans la construction et les matériaux ont manifesté leur intérêt pour le marché sénégalais, notamment dans l’investissement, la construction, la fourniture de matériaux et la formation de personnels locaux.

D’autres perspectives ont été ouvertes dans l’immobilier, la recherche scientifique, le transport et la digitalisation du foncier et de la fiscalité. La mission italienne aura ainsi permis de poser les bases d’un réseau diversifié de partenaires autour des projets du ministère.

Une offre foncière et territoriale pour attirer les investisseurs

Pour accompagner cette dynamique, le Sénégal met en avant une offre territoriale reposant notamment sur le foncier, les infrastructures, le logement, le numérique et les avantages accordés aux investisseurs. Quelque 35 000 hectares sont ainsi mobilisés, avec 15 000 hectares destinés aux zones industrielles et 20 000 hectares à l’habitat, tandis que l’État prévoit une modèle de préfinancement des VRDs dans le schéma proposé aux partenaires.

Cette offre s’accompagne d’une plateforme numérique dédiée à l’accès au logement, qui compte déjà plus de 300 000 demandeurs. Son lancement officiel est prévu en octobre, à l’occasion du forum SENHABITAT. L’enjeu est de rapprocher l’offre et la demande, de fluidifier l’accès au logement et de créer un cadre plus lisible pour les opérateurs et les ménages.

Huit pôles territoires et une diaspora connectée

La stratégie d’attraction des investissements s’appuie également sur les huit pôles territoires de développement. Ils doivent permettre d’organiser l’investissement autour des potentialités économiques propres à chaque territoire et de renforcer la création de valeur en dehors de Dakar.