Mobilisation Stratégique et Engagement Solidaire : Un Appel au Renforcement des Bases Locales de l’UDES/Renouveau.

Lors d’une Assemblée générale qui s’est tenue ce 8 septembre à grand yoff , la Présidente Fatoumata Niang du parti UDES/Renouveau, a tenu un message à ses militants et sympathisants pour leurs encourager à poursuivre avec ardeur et détermination les efforts engagés sur le terrain.

« Nos bases locales sont la force motrice de notre Parti politique , et il est essentiel de continuer le travail de massification dans chacune de vos zones respectives. Votre engagement au sein de vos communautés est la clé pour préparer efficacement les prochaines élections législatives, ainsi que les échéances futures… disait Madame Niang Fatoumata ».

Dans le cadre de cette mobilisation, elle exhorte à intensifier la campagne de vente de cartes de membres dans l’ensemble du pays. Cette initiative est cruciale pour renforcer notre présence sur le terrain, accroître notre base militante, et assurer une représentation solide aux prochaines échéances électorales à venir. Plus nous étendrons nos bases, plus nous pourrons défendre efficacement les intérêts de nos concitoyens et faire face aux défis politiques qui s’annoncent.

Elle a tenu à souligner l’importance cruciale de renforcer et consolider son centre stratégique, Grand Yoff, qui occupe une place centrale dans le dispositif électoral. En tant que cœur battant de notre mobilisation, Grand Yoff doit bénéficier de toute notre attention et de nos ressources pour garantir les succès à venir. Chaque responsable et militant doit s’investir pleinement dans cette mission de consolidation, pour ensemble obtenir les résultats escomptés.

En parallèle, dans un contexte politique national marqué par de nombreux défis, UDESR appelle à la responsabilité de toutes les parties prenantes. Il est de notre devoir collectif de préserver la stabilité de notre pays en épargnant à la nation toute forme de crise qui ne ferait que retarder notre développement. Les enjeux actuels sont ailleurs : ils résident dans la construction d’un avenir commun, stable et prospère pour nos concitoyens.

Par ailleurs, elle a rappelé l’importance de poursuivre leurs efforts dans le domaine du développement et des actions sociales, domaines qui ont toujours été au centre des activités de UDESR qui reflètent leurs valeurs et renforcent le lien avec les citoyens.

Enfin, elle a appelé chacun d’entre eux à rester mobilisé et concentré sur les objectifs communs en respectant la ligne directrice fixée par UDESR qui est la discipline, la solidarité et l’engagement .