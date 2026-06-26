Mondial-2026 : L’adversaire probable du Sénégal en cas de qualification en 16es de finale

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Avec une victoire 5-0 face à l’Irak, le Sénégal se met dans une bonne position pour se qualifier en seizièmes de finale. Les Lions seront même qualifiés dès cette nuit, si l’Espagne ne perd pas face à l’Uruguay et si l’Egypte fait de même face à l’Iran.

Mais en cas de qualification, le Sénégal jouera face à un gros morceau. Selon les projections de la BBC confirmées par le média espagnol « El Pais », le Sénégal jouera face à l’Angleterre s’il est officiellement qualifié en position de meilleur troisième.

Ce match devrait avoir lieu le mercredi 1er juillet à Atlanta, à 17 h GMT. Il faut rappeler que lors du précédent Mondial, le Sénégal et l’Angleterre s’étaient croisés en huitièmes de finale. Les Lions avaient nettement perdu 3-0.