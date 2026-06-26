Mondial 2026 : Le calcul est simple, voici le scénario exact pour que le Sénégal arrache sa qualification à Toronto

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Une victoire simple contre l’Irak ce vendredi à Toronto ne suffira pas à garantir le bonheur des Lions de la Teranga. Pour effacer les revers subis contre la France (1-3) et la Norvège (2-3), le Sénégal, actuellement bloqué à zéro point avec une différence de buts négative de -3, doit impérativement s’imposer face aux Irakiens avec l’écart le plus large possible. Un succès, peu importe le score, permettrait déjà à la sélection nationale de passer devant l’Écosse, qui affiche également une différence de buts de -3. Mieux encore, si le groupe de Pape Thiaw parvient à l’emporter avec au moins deux buts d’écart, il doublerait définitivement la Corée du Sud dans la course aux billets des meilleurs troisièmes, à la faveur d’un plus grand nombre de buts marqués dans la compétition.

Une fois cette victoire éclatante acquise au BMO Field, les Lions devront immédiatement se tourner vers les calculs et surveiller les autres pelouses. Un large succès replacerait provisoirement le Sénégal à la cinquième place des équipes classées troisièmes de la phase de poules. Cela mettrait une pression maximale sur leurs rivaux directs des groupes G, H, J, K et L qui joueront leurs matchs par la suite. Bien que la sélection nationale ne soit plus totalement maîtresse de son destin, les prédictions statistiques d’Opta estiment que le Sénégal conserverait 56,90 % de chances de se qualifier pour les seizièmes de finale si et seulement si la mission contre l’Irak est accomplie avec brio ce vendredi.

Les cartes sont sur la table : les Lions savent exactement ce qu’il leur reste à faire à Toronto.