Monnaie locale: Le premier théoricien défend Sonko

Michel Bazin qui avait lancé une monnaie locale appelée “Sen Xalis” prend la défense d’Ousmane Sonko. L’affaire de la monnaie locale pour la Casamance théorisée par Sonko suscite la polémique. Mais une telle proposition n’est pas nouvelle dans le pays. En 2015, un fils de la Casamance, Michel Bazin avait lancé une monnaie locale appelée “Sen Xalis”. Ce qui lui avait valu des déboires judiciaires. Le premier théoricien de la monnaie locale au Sénégal revient sur cette affaire et prend la défense d’Ousmane Sonko.

Editeur de profession et acteur de développement local, Michel Bazin adhère totalement à l’idée d’une monnaie locale pour la Casamance proposée par Ousmane Sonko, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la mairie de Ziguinchor. “C’est un concept qu’on trouve un peu partout dans le monde. Que ce soit aux Etats-Unis, en Amérique Latine, en France qui est toute proche de nous. Actuellement, la France a plus de 120 monnaies supplémentaires. Je ne peux que voir la pertinence de cette idée. Il est candidat d’une collectivité territoriale. Nous allons vers des élections locales, mais les monnaies complémentaires ou monnaies locales sont un moyen d’échange qui peuvent être une base extraordinaire pour la promotion du développement local sous toutes ses formes“, a-t-il déclaré sur Rfm.

L’homme précise qu’il n’y a aucun lien entre une monnaie locale et la situation du conflit en Casamance. “La région de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda…la Casamance est sénégalaise. Un projet qui impulse le développement d’une zone. D’ailleurs, c’est un élément extrêmement important dans le contexte de la Casamance. Est-ce parce qu’il y a eu un conflit en Casamance, qui a fait des dizaines de morts, peut être un facteur pour que lorsqu’un projet qui va porter des réponses extrêmement pertinentes par rapport à la situation socio-économique de cette zone-là ?“, a-t-il notamment détaillé.

Michel Bazin lui-même, a eu à faire les frais d’une monnaie locale appelée “sen Xalis” qu’il voulait vulgariser dans la zone. “Il y avait des spécimens. Et c’est avec ces spécimens qu’on faisait la sensibilisation. C’est suite à cela que ce projet a été arrêté. Pour des problèmes d’incompréhensions, j’ai été arrêté pendant 2 mois et demi. J’ai bénéficié d’une liberté provisoire et par la suite, le contentieux a été vidé en justice“, a-t-il expliqué.

Bazin se veut formel : l’évolution du monde appelle à des monnaies locales complémentaires pour promouvoir les échanges entre communautés. Et d’ajouter qu’il continue de réfléchir et de travailler sur la question.

MADA NDIAYE