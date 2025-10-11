Uploader By Gse7en
Moody’s abaisse encore la note du Sénégal :La réplique cinglante de Cheikh Diba

Le ministère des Finances et du budget a répliquer a réagi, ce samedi, la notation de l’agence Moody’s qui abaisse la note du Sénégal de B3 à Caa1. Les services de Cheikh Diba dénonce des « hypothèses spéculatives, subjectives et biaisées ».

Dans le document publié que X, le ministère des Finances et du budget appelle Moody’a à davantage de rigueur, d’objectivité et de responsabilité dans ses analyses , en privilégiant des critères tangibles et des dates de publication ne laissant pas de doute sur les intentions réelles derrière sa précipitation.

 


