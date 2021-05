Moustapha Diop annonce 19.000 emplois à l’horizon 2035

Le Sénégal ambitionne d’être un hub minier pour l’Afrique de l’Ouest. Ce projet intègre essentiellement l’implantation d’un parc industriel avec un écosystème de machinerie, d’équipements, d’outillage et de services aux exploitants miniers, selon le bureau d’information du gouvernement (Big).

En effet, président la cérémonie Mardi dernier, le ministre du développement Industriel et des petites et moyennes industries (Pme), Moustapha Diop, a estimé que le Hub minier régional revêt une importance capitale pour un pays stable et stratégique, en pleine découverte de ressources naturelles. “Ce projet concourt à la transformation structurelle de l’économie à travers la promotion de l’investissement, des exportations et de la création massive de richesses et d’emplois” a t-il souligné.

L’intervention de la Csst-Ao dans le projet conforte l’ambition d’une plus importante implication du secteur privé à travers les partenariats public-privé a également relevé le ministre du Développement Industriels et des Petites et Moyennes industries. D’après le Big, l’étude de faisabilité de ce projet a été lancée à l’occasion de la troisième réunion nationale du comité à la Sofreco, pour une durée de trois mois, va notamment déterminer le site devant abriter ledit parc.

La construction de cette infrastructure relève d’un partenariat public-privé avec un investissement assuré par la campagne Sénégalaise de transport transatlantique-Afrique de l’Ouest (Csst-Ao). L’entreprise va amortir son investissement grâce aux redevances versées par les investisseurs installés sur le parc. Le Sénégal aura des gains évidents en matière de transfert de technologie, d’aménagement du territoire et de compétitivité. Mais aussi une contributions de 200 milliards de FCFA au PIB, la création de 19 000 emplois à l’horizon 2035 et des exportations additionnelles pour 150 milliards de FCFA, a indiqué Moustapha Diop.

Au début de l’étude de faisabilité, 115 entreprises de fabrication et de services miniers ont déjà manifesté leur intérêt de s’installer dans le parc industriel. Ce Hub permettra de valoriser les ressources locales et d’équilibrer la balance commerciale.