N°5 Moutarde fait maison

Depuis quelques semaines, la moutarde se fait toujours plus rare dans nos supermarchés. Tous les secrets pour en réaliser une digne de ce nom à la maison.

On en badigeonne nos viandes et on l’utilise comme base de nos sauces préférées. Pourtant, à l’instar de l’huile de tournesol, la moutarde se fait de plus en plus rare dans les rayons. La cause ? Les fortes sécheresses qui ont touché le Canada au cours de l’été 2021, premier exportateur et cultivateur mondial de fleurs de moutarde, mais aussi des pertes liées à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, deux pays majoritairement producteurs, qui sont dans l’incapacité de les compenser.

Condiment incontournable de nos tables, la moutarde monte au nez des fins palais depuis le Moyen-Âge en France. Pourtant, ses origines remontent en Chine où, il y a 3000 ans, ses graines étaient broyées puis mélangées à du vinaigre afin d’assaisonner les mets. Sa culture est introduite en Gaule par les Romains, et au XIVe siècle elle trône sur la table des ducs de Bourgogne, symbole de luxe et raffinement.

Quelles graines choisir pour sa moutarde maison ?

La première chose à savoir, est qu’il existe trois types de graines de moutarde en botanique : la moutarde jaune (ou moutarde blanche) de la variété Sinapis alba, la moutarde noire de la variété Brassica nigra, et la moutarde brune de la variété Brassica Juncea. De façon générale, les variétés les plus utilisées pour faire de la moutarde classique sont les graines noires et brunes, tandis que les graines jaunes ou blanches sont principalement utilisées dans la fabrication de moutarde en poudre, dite moutarde anglaise (la variété la plus courante en Amérique du Nord).

Quoi qu’il en soit, pour une moutarde maison, il est tout à fait possible d’utiliser n’importe quelle graine, voir de réaliser un mélange de chaque. Et si l’on souhaite une moutarde plus traditionnelle, on privilégiera la noire ou la brune. Tout est une question de goût !

Quelles différences entre les variétés ?

La couleur : c’est la différence la plus remarquable. La taille : les graines noires et brunes sont plus petites que les graines jaunes . e goût : les graines noires et brunes sont plus amères et plus aromatiques que les jaunes, qui elles offrent une saveur assez douce et peu amère. Le piquant : les graines noires et brunes sont beaucoup plus piquantes que les jaunes. L’origine : les graines de moutarde noires sont originaires du Moyen-Orient, alors que les jaunes sont d’origine méditerranéenne.