Mouvement GFC: Un mouvement demande l’exclusion de Macky des instances libérales

En sa qualité d’organisation politique libérale alliée du parti Démocratique Sénégalais, le mouvement GFC demande l’exclusion de Macky SALL de toutes les structures et instances libérales nationale et internationale. Et, sans possibilité de recours juridique ou politique.

Pour délits suivants: Abus politiques décelés, Assassinats avec impunité Répression et persécution abusive. Le rôle d’un régime libéral sur la scène mondiale est de défendre les droits et libertés, le libre marché, la résolution des conflits, l’intégration régionale ainsi que la réduction de la pauvreté et la mortalité. Mais et surtout, il doit être sensibles au combat contre la maladie, la faim, pour l’égalité des sexes, ceux-là mêmes qui vous valent une reconnaissance internationale.

Le mouvement estime que le Président Sall a échoué dans l’orientation établie par les instances en violant ses règles qui interdisent les délits et crimes politiques. Seront joints à la demande, le rapport du Département d’Etat américain, le rapport d’Amnesty international et Bulletins d’information. Et par conséquent, une ampliation sera transmise au Président Abdoulaye WADE Patron de IL du Sénégal depuis 1980.