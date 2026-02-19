Ndeye Khady Ndiaye Sweet Beauty gravement malade

Partager Facebook

Au moment où ces lignes sont écrites, la célèbre propriétaire du salon de massage Sweet Beauté, Ndèye Khady Ndiaye est admise aux urgences dans une clinique de la place dans un état très critique. D’après son mari, Ibrahima qui a joint la rédaction de Seneweb, sa femme serait « entre la vie et la mort ».

En effet, son conjoint pointe directement du doigt les séquelles psychologiques et physiques accumulées depuis le début de l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko en 2021. Ce stress prolongé, couplé aux épreuves vécues durant sa précédente grossesse en plein déboires avec la justice, semble avoir mené à cet effondrement physique.

« Depuis le dossier Adji Sarr-Sonko, elle ne se sent vraiment pas bien du tout. Elle se plaignait tout le temps de tension oculaire jusqu’à avant-hier. Lundi, son état a commencé à s’aggraver.

Elle a commencé à saigner du nez et des yeux », explique son mari, totalement désorienté.Des vidéos, visionnées par Seneweb, confirment la gravité de la situation. Celles-ci montrent l’ancienne patronne d’Adji Sarr physiquement méconnaissable et affaiblie.

