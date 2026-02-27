« Ndogou au Palais » : Des députés déclinent l’invitation de Diomaye

Partager Facebook

Le président Bassirou Diomaye Faye a invité le groupe parlementaire Pastef à un « Ndogou » au Palais de la République. Une initiative contestée par le député Cheikh Bara Ndiaye, qui a décliné l’invitation pourtant validée par Ousmane Sonko, selon Ayib Daffé.

« Je n’irai pas à cette rencontre parce qu’il n’est pas notre leader politique et n’a donc aucun droit de nous inviter. Je vois mal le président de la coalition Diomaye Président convier le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi », a expliqué le député.

Nfally Badji, maire de Suelle, dans le département de Bignona, a aussi refusé l’appel de Diomaye « Je tiens à vous informer que je ne donnerai pas une suite favorable à cette invitation. Je rappelle que les maires n’ont pas besoin de ndogou, mais plutôt de moyens conséquents pour améliorer la qualité de vie de leurs administrés. J’aurais proposé, en lieu et place de cette invitation, une audience inscrite à l’agenda présidentiel afin que nous soyons reçus avec tous les honneurs dus à notre statut de premiers magistrats, pour échanger sur la situation du pays », écrit le maire dans un texte consulté par Seneweb.

L’enseignant-chercheur à la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie à l’UCAD lance un plaidoyer à ses camarades de parti. « Par cet acte, j’aimerais rappeler qu’être patriote ne doit pas se limiter à porter les couleurs d’un parti, mais plutôt à prouver son patriotisme par des actes, des faits et des gestes », dit-il.