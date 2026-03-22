Ngoumbe-Géoul : disparition de chérif beuh, figure majeure de la communauté khadre

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La communauté khadre est en deuil. Chérif Makhfou, plus connu sous le nom de Chérif Beuh, khalife de la lignée de Cheikh Mouhamed Fadel à Ngoumbe-Géoul, est décédé brutalement, a-t-on appris de sources concordantes proches de son entourage et confirmées par plusieurs relais médiatiques.

Fils d’une prestigieuse lignée spirituelle remontant à Cheikhna Cheikh Saadbouh, Chérif Beuh incarnait une autorité morale respectée au sein de la confrérie khadria, fortement implantée entre le Sénégal et la Mauritanie. Son rôle de guide religieux dépassait largement les frontières, touchant une communauté de fidèles attachés à son enseignement et à sa vision d’un islam fondé sur l’humilité, la solidarité et la vérité.

Selon les premiers éléments disponibles, le décès serait survenu de manière soudaine, provoquant une onde de choc au sein de la communauté religieuse. Aucune précision officielle n’a encore été donnée sur les circonstances exactes de sa disparition.

Dans les cercles religieux comme dans les témoignages recueillis, une constante revient : celle d’un homme profondément engagé dans la préservation de l’unité familiale et spirituelle. Chérif Beuh était notamment reconnu pour son franc-parler, son sens de la justice et sa capacité à apaiser les tensions internes.