Nigéria : le fils de Davido de trois ans meurt mort noyé

Le fils du chanteur Davido a trouvé la mort lundi dernier, à trois ans. Il s’est noyé dans la piscine du chanteur.

C’est une tragédie pour le chanteur Davido et toute sa famille. Son fils a trouvé la mort ce lundi, en se noyant dans la piscine du chanteur nigériano-américain. Le drame s’est produit dans la résidence de l’artiste, située à Banana Island, à Lagos (au Nigeria). D’après les dernières informations sur le sujet, il s’avère que son fils se trouvait sous l’eau depuis déjà un bon moment avant d’être découvert. Il a alors été transporté en urgence dans un hôpital, dans la région de Lokki. Mais les médecins n’ont rien pu faire. Il était mort en arrivant dans l’établissement de santé.

Le décès de cet enfant n’a pas suscité, pour le moment, de réactions de ses proches sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter de Davido est d’ailleurs vide de toute publication depuis le 29 octobre. Initialement, la nouvelle du décès avait été divulguée depuis le compte Twitter d’Eniola Badmus, une actrice nigériane. Or, depuis, le post a été supprimé, face aux critiques des internautes nigérians. Ceux-ci trouvaient la publication particulièrement choquante, dans la mesure où l’actrice n’avait pas le droit de publier des informations aussi sensibles au public. Il n’en reste pas moins que quelques stars ont décidé de réagir sur les réseaux sociaux à la mort du fils de Davido, sans donner néanmoins plus de précisions. Ainsi, à ce stade, ce décès reste envelopper d’un certain mystère.

Une enquête est en cours

Selon la BBC, une enquête est menée en ce moment même par la police nigériane pour éclaircir les circonstances entourant le décès du fils de Davido. Le média rapporte que huit domestiques sont entendus par les agents de police. Ainsi, nous aurons certainement plus d’éléments sur ce qui s’est passé lundi dernier plus tard. Hasard ou pas, il faut remarquer que ce n’est pas le premier drame de ce genre qui touche un artiste nigérian. En 2018, le fils du chanteur D’banj a également trouvé la mort dans une piscine, dans laquelle il s’est noyé.