Nomination à la DER: La main mise de Mariéme Faye et le démenti de Djimo SOUARE

Il y’a moins de 48 heures, un texte publié sur des sites internet faisant état d’un appel du Président de la République pour une nomination à la DER dans laquelle on cite le nom de Mariéme Faye Sall, une information fausse et ne tient sur rien martèle la concernée. L’affaire est passée inaperçue car on apprend en effet qu’au lendemain du limogeage d’Amadou Sarr de la tête de la Der , le président de la République avait appelé un responsable de l’APR, un certain Djimo SOUARE , pour lui annoncer son intention de le nommer à la tête de cette structure à milliards.

A cet effet, pour couper court à cette information, au seul but ne pas lui céder la possibilité d’une potentielle et inutile polémique, je nie catégoriquement cette fausse information, qui est évidemment non fondée. Je condamne dans les termes les plus forts cette manipulation vulgaire de l’opinion publique. Je n’ai jamais reçu d’appel officiel ou informel du Président de la République pour quelque poste que ce soit au sein de la DER.

Je réitère mon engagement citoyen auprès des populations du département de Goudiry et du Sénégal. Je renouvelle mon soutien sincère et indéfectible à la mission du Président de la République, Monsieur Macky Sall, tel sont les propos de Djimo Soumaré sur sa page Facebook.

Heureux, notre homme était rentré chez lui tout en attendant impatiemment son décret de nomination. Lequel avait été préparé effectivement. Hélas, la Première dame a eu vent de cette nomination et y a opposé son veto au motif qu’elle n’a pas été consultée pour cette décision ! Mieux, a-t-elle fait valoir, du moins selon les mauvaises langues, elle avait sa propre candidate en la personne de la directrice générale du Fonds de promotion professionnelle et technique (3FPT) qui gérait moins de milliards que le boss de la Der.

Epilogue de l’histoire, Selon le Témoin, le décret de nomination du pauvre D. Souaré a été « déchiré » et un autre nommant la bienheureuse Mame Aby Sèye, c’est-à-dire la protégée de la Première dame, à la tête de la Der signé.