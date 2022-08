Non respect des accords: La construction de l’école « Darou Salam » au ralenti

Les habitants de Darou Salam, situé dans la commune de Dalifort-Foirail, sont très remontés contre les autorités de la localité. Face à la presse ce samedi, ces dernières ont tiré sur la sonnette d’alarme concernant une situation préoccupante sur construction de l’école élémentaire publique. Ils exigent des mesures immédiates pour l’achèvement de ces chantiers qui perdurent.

Le coordonnateur du collectif, Mouhamadou Latir Seck, le motif de ce rassemblement s’explique pour la simple raison d’exprimer leur désarroi face au manque de respect notoire qu’ils ont constaté venant des autorités, surtout de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS).

A l’en croire, ils trouvent anormal que la DSCOS qui est un démembrement de l’Etat puisse arrêter les travaux du maire élu par le peuple. « Après les élections législatives, la DSCOS est venue dans ce lieu pour arrêter les travaux. Nous avons envisagé de porter ce combat pour continuer les travaux de l’école élémentaire parce que c’est le droit le plus absolu pour nos enfants, qui risquent un danger à n’en plus finir qui pèse dans cette commune», dit- il.

Durant les élections locales le maire Abdoulaye Thimbo et l’ancienne député Awa Niang étaient venus pour la cérémonie de pose de la première pierre pour lancer les travaux de construction de l’école élémentaire. « Mais après les élections, ces derniers ont complètement disparus, et on les voit plus sur ce qui concerne cette construction, qui va bientôt durer 6 mois. Nous voulons coûte que coûte la création de cette école. Nous lançons un appel à nos autorités afin qu’ils réagissent car l’heure est grave à Darou salam. On ne laissera personne prendre notre trésor», déplore Mouhamadou Latir Seck.

Pour Abdou Diouf, deuxième adjoint de la commune de Dalifort , la population de Darou salam est fatiguée car dans ses alentours, tous les enfants quittent cette zone pour rejoindre Dalifort. D’ailleurs, une zone qui fait 12 quartiers peine à avoir une école primaire publique. Selon lui, l’éducation est un élément essentiel qui permet à l’individu de pouvoir s’épanouir dans la vie sociale. Sans éducation on ne peut rien faire, on ne peut pas non plus émerger cette commune. « On a besoin des jeunes qui seront formés dans cette localité qui feront aussi le devenir et la fierté de cette commune. Raison pour laquelle en tant que jeune on s’est mobilisé pour soutenir le maire de Dalifort, parce que cette rencontre est une initiative de la mairie qui a été lancé durant la campagne électorale mais ce n’était pas une promesse. », alerte t- il. « A la sortie de cette rencontre nous allons rendre compte au maire de tout ce qu’on a envisagé de faire.

Le gars n’a aucun papier qui justifie que le terrain lui appartient , on a tous les dossiers et les documents, c’est 5180 mètres carrés cette surface, ça appartient à la municipalité », conclut le deuxième adjoint au maire de Dalifort.