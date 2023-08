Nouvelles Nominations dans le Gouvernement : Moïse Sarr devient le nouveau PCS de SETER

L’ex-secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, a confirmé mardi sa nomination à la présidence du conseil d’administration de la Société d’exploitation du Train express régional (SETER). En janvier dernier, le président de la République, Macky Sall, a obtenu des partenaires français de la SETER la présidence du conseil d’administration de ladite entreprise, selon M. Sarr. Sur cette base, il est nommé à ce poste en remplacement de Stéphane Volant.

Le nouveau président du conseil d’administration de la SETER a adressé ses ‘’vifs et sincères remerciements’’ au chef de l’État pour sa ‘’confiance renouvelée’’ à son égard. ‘’Heureux d’intégrer la famille ferroviaire, je ne ménagerai aucun effort, avec le soutien de toutes et de tous, pour donner une nouvelle impulsion à l’un des projets les plus structurants et innovants de la présidence [de] Macky Sall’’, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

L’État du Sénégal a pris une participation dans le capital de la SETER, l’entreprise chargée de l’exploitation du TER, le Train express régional.

Ce dernier relie Dakar à Diamniadio, près de 40 kilomètres, en quarante-cinq minutes. Ses nombreuses rotations quotidiennes permettent à des dizaines de milliers de personnes de se déplacer entre la capitale et la nouvelle ville. Pour rappel, la signature du nouveau contrat d’exploitation et de maintenance du TER, a permis l’entrée de l’État du Sénégal dans le capital de ladite Société…