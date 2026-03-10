ONU : El Hadj Diouf soutient Macky

Partager Facebook

Les soutiens à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies n’en finissent pas. Après les politiques, les administratifs, les autorités, les chefs d’Etat, place aux footballeurs. Le double Ballon d’or, El Hadj Ousseynou Diouf, s’y est mis. Dans une vidéo, l’enfant de Balakos à Saint-Louis, qui s’est présenté comme légende du football et citoyen du monde, a clairement exprimé son vœu de voir Macky Sall diriger la plus grande organisation du monde. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est important.