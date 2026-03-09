Uploader By Gse7en
Ouzin Keita avoue sa séropositivé

9 mars 2026 Société

Arrêté ce weekend, l’artiste Ouzin Keïta est en garde à vue à la DIC. Il a été coincé dans un appartement à Ouest-Foire en compagnie de treize autres hommes. «Lors de son interrogatoire, il a lâché une information de taille. Il a avoué aux enquêteurs être séropositif», rapporte L’Observateur, qui donne les détails de cette affaire dans son édition de ce lundi.

Cette révélation, poursuit le journal, a poussé les enquêteurs à demander aux autres suspects de se soumettre à un test de dépistage. Ce qu’ils ont accepté «volontairement», mentionne la même source.

Le quotidien d’information du Groupe futurs médias renseigne que lors de son audition, en plus de son statut sérologique, «Ouzin Keïta a évoqué avec instance un certain Ass, qu’il présente comme son ‘fils spirituel’. Ce mystérieux Ass est activement recherché».


Au départ, souffle L’Observateur, les policiers étaient sur la piste de présumés usagers de drogue. À l’arrivée, l’affaire s’est avérée plus corsée puisque Ouzin Keïta et compagnie sont poursuivis pour consommation de drogues dures certes, mais aussi proxénétisme, escroquerie, chantage et extorsion de fonds, actes contre-nature et transmission volontaire du VIH.

